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Ердоган звинуватив Захід у провокуванні РФ і заявив, що Україні поставляють брухт, а не зброю

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 17:49

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Захід проводить щодо Росії "політику, засновану на провокаціях".

Про це він заявив на пресконференції зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем у Белграді, пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Можу чітко сказати, що не вважаю ставлення Заходу (до Росії, - ред.) правильним. Тому що Захід проводить політику на основі провокацій", — заявив Ердоган.

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Турецький президент також заявив, що Захід відправляє Україні "брухт", а не зброю, пише Hurriyet.

Він додав, що війна не закінчиться "найближчим часом": "Я кажу тим, хто недооцінює Росію, що ви робите неправильно. Росію не можна недооцінювати".

Президент Туреччини також заявив, що Анкара проводить виважену політику щодо Росії та України, спрямовану на вирішення кризи.

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Він заявив, що ні Росія, ні Україна не є переможцями у цій війні, але є багато тих, хто програв. "Росія відключила природний газ, ціни зросли у Європі. Усі міркують про це. Чому не думали про це раніше?", - сказав президент.

Раніше "ЄП" писала про те, як Путін через Ердогана намагається нав'язати Україні переговори.

Детальний аналіз "зернових домовленостей" читайте у статті "ЄвроПравди".

Теми: ЕрдоганРосія
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