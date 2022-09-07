Ердоган звинуватив Захід у провокуванні РФ і заявив, що Україні поставляють брухт, а не зброю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Захід проводить щодо Росії "політику, засновану на провокаціях".

Про це він заявив на пресконференції зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем у Белграді, пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Можу чітко сказати, що не вважаю ставлення Заходу (до Росії, - ред.) правильним. Тому що Захід проводить політику на основі провокацій", — заявив Ердоган.

Реклама:

Турецький президент також заявив, що Захід відправляє Україні "брухт", а не зброю, пише Hurriyet.

Він додав, що війна не закінчиться "найближчим часом": "Я кажу тим, хто недооцінює Росію, що ви робите неправильно. Росію не можна недооцінювати".

Президент Туреччини також заявив, що Анкара проводить виважену політику щодо Росії та України, спрямовану на вирішення кризи.

ВІДЕО ДНЯ

Він заявив, що ні Росія, ні Україна не є переможцями у цій війні, але є багато тих, хто програв. "Росія відключила природний газ, ціни зросли у Європі. Усі міркують про це. Чому не думали про це раніше?", - сказав президент.

Раніше "ЄП" писала про те, як Путін через Ердогана намагається нав'язати Україні переговори.

Детальний аналіз "зернових домовленостей" читайте у статті "ЄвроПравди".