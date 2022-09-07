Контрабандисти обходили санкції через митницю, чотирьох хочуть позбавити громадянства - СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців митних органів, які сприяли контрабандній діяльності осіб із санкційного списку РНБО. Ініційовано припинення українського громадянства чотирьох підсанкційних фігурантів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів.

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Зокрема, мова йде про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з указом президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.

Також СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України".

Деталі: Імена підсанкційних осіб спецслужба не називає.

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Вказано, що у справі під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Також зазначається, що наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.