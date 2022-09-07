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Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 18:55

Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управління Служби безпеки України у Херсонській і Чернігівській областях.

Джерело: укази президента

Деталі: Зокрема, президент призначив Борисевича Артема Сергійовича начальником управління СБУ в Херсонській області.

Новим очільником СБУ на Чернігівщині став Лях Олексій Анатолійович.

Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Євгена Нетужилова.

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Теми: СБУЗеленськийукази
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