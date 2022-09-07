Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях
Середа, 7 вересня 2022, 18:55
Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управління Служби безпеки України у Херсонській і Чернігівській областях.
Джерело: укази президента
Деталі: Зокрема, президент призначив Борисевича Артема Сергійовича начальником управління СБУ в Херсонській області.
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Новим очільником СБУ на Чернігівщині став Лях Олексій Анатолійович.
Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Євгена Нетужилова.