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Українські захисники відбили 11 атак ворога, збили два Су-25 і російський "алігатор" – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 19:29
фото: Генштаб

Станом на 18.00 7 вересня українські захисники відбили 11 атак російських окупантів, вдалося знищити два ворожі літаки Су-25 і гелікоптер Ка-52.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України".

Деталі: Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

На Сіверському, Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках противник продовжуває вогневе ураження військових та цивільних об’єктів. Ворог обстрілює українську землю із мінометів, реактивної і ствольної артилерії.

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На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. 

Повідомляється, що російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції.

З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів.

Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

Крім того, окупанти продовжують зазнавати втрат. В Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - вбитими.

Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено 2 самохідні артилерійські установки "Акація", ще дві - пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.

Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

Українським захисникам вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах н.п. Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки окупантів.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

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Теми: ГенштабвійнаЗбройні силизброя
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