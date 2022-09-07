"Це українське небо": десантники приземлили російський ударний вертоліт Мі-24
Львівські десантники із 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ збили російський ударний вертоліт Мі-24. Раніше 7 вересня бійці збили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".
Джерело: командування десантно-штурмових військ ЗСУ
Дослівно: "Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків.
Зокрема, сьогодні (7 вересня - ред.), окрім збитого російського штурмовика Су-25 "Грач", підрозділ протиповітряної оборони збив черговий ударний вертоліт Мі-24 окупантів".
Деталі: Львівські десантники відзначили, що в українському небі не місце ворожій авіації.
Загалом, підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ збили 15 засобів повітряного нападу противника.
Серед них 4 літаки, 4 вертольоти, 2 БПЛА та 5 крилатих ракет.
Нагадаємо:
- 7 вересня Генштаб повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.