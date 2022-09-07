Качинський: У Польщі є лише два союзники – Україна та Британія

Лідер польської правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників – Україну та Велику Британію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач.

"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник – це Англія", – заявив він.

За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".

Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".

"Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", – сказав Качинський.

Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською", – додав він.

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Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз.

Так, у грудні 2021 року він заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх". А обґрунтовуючи відмову запровадити євро, казав, що це "означало б радикальне зубожіння поляків, велике їх пограбування".

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