Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ хочуть повернути Херсонщину до кінця року – CNN

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 21:18
ЗСУ хочуть повернути Херсонщину до кінця року – CNN
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ГЕНШТАБУ В FACEBOOK

Високопосадовці США та українські чиновники розповіли журналістам, що українські захисники прагнуть звільнити окуповану Херсонську область до кінця року, оскільки досягли успіхів на півдні.

Джерело: CNN

Деталі: За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати російські війська, які зараз дислокуються на захід від річки Дніпро.

Реклама:

За словами українських чиновників, Україна має на меті відвоювати всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, місце розташування важливої ​​гідроелектростанції, а також канал, який постачає до Криму воду.

Офіційні особи США заявили, що українські війська посилили атаки на сході України, щоб перешкодити Росії перекинути сили на південь, щоб спробувати відбити там український контрнаступ.

Зокрема, останніми днями українські сили просунулися на південь від Харкова і відбили у ворога кілька сіл і міст.

ВІДЕО ДНЯ

Наступ на півдні є широкомасштабним - понад 160 км, щоб не дати російським підрозділам зосередитися на одній точці.

Крім того, на окупованих територіях почастішали диверсійні операції та напади на колаборантів.

Офіційні особи США визнають, що українська мета повернути Херсон до кінця 2022 року є амбітною, але залишається можливою, якщо Україна продовжить досягати прогресу в своїх поточних операціях.

У нарощуванні нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягнення на кількох фронтах. Про це повідомили кілька американських і західних офіційних осіб та українських джерел.

За словами джерел, ці дискусії передбачали участь у аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях.

Представники США та України повідомили, що спочатку українці розглядали можливість ширшого контрнаступу, але потім звузили свою місію на Херсонський напрям.

Теми: Збройні силиХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Збройні сили
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: