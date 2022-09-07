ЗСУ хочуть повернути Херсонщину до кінця року – CNN

Високопосадовці США та українські чиновники розповіли журналістам, що українські захисники прагнуть звільнити окуповану Херсонську область до кінця року, оскільки досягли успіхів на півдні.

Джерело: CNN

Деталі: За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати російські війська, які зараз дислокуються на захід від річки Дніпро.

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За словами українських чиновників, Україна має на меті відвоювати всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, місце розташування важливої ​​гідроелектростанції, а також канал, який постачає до Криму воду.

Офіційні особи США заявили, що українські війська посилили атаки на сході України, щоб перешкодити Росії перекинути сили на південь, щоб спробувати відбити там український контрнаступ.

Зокрема, останніми днями українські сили просунулися на південь від Харкова і відбили у ворога кілька сіл і міст.

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Наступ на півдні є широкомасштабним - понад 160 км, щоб не дати російським підрозділам зосередитися на одній точці.

Крім того, на окупованих територіях почастішали диверсійні операції та напади на колаборантів.

Офіційні особи США визнають, що українська мета повернути Херсон до кінця 2022 року є амбітною, але залишається можливою, якщо Україна продовжить досягати прогресу в своїх поточних операціях.

У нарощуванні нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягнення на кількох фронтах. Про це повідомили кілька американських і західних офіційних осіб та українських джерел.

За словами джерел, ці дискусії передбачали участь у аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях.

Представники США та України повідомили, що спочатку українці розглядали можливість ширшого контрнаступу, але потім звузили свою місію на Херсонський напрям.