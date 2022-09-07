В Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в окупованому Мелітополі чути вибухи

Ввечері 7 вересня після повітряної тривоги місцева влада повідомила, що у Запорізькій області і в Кременчуцькому районі працювала протиповітряна оборона, а от в окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

Джерело: глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, мер Мелітополя Іван Федоров, глава Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Луніна: "Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях".

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Пряма мова Старуха: "Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту".

Пряма мова Федорова: "Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя. Чутно вибухи в південно-східних районах міста. Уточнюємо деталі".