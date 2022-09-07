Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в окупованому Мелітополі чути вибухи

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 22:29
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Ввечері 7 вересня після повітряної тривоги місцева влада повідомила, що у Запорізькій області і в Кременчуцькому районі працювала протиповітряна оборона, а от в окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

Джерело: глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, мер Мелітополя Іван Федоров, глава Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Луніна: "Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях".

Пряма мова Старуха: "Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту".

Пряма мова Федорова: "Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя. Чутно вибухи в південно-східних районах міста. Уточнюємо деталі".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МелітопольЗапоріжжяКременчукповітряна тривога
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США поставили Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ

оновленоОкупанти обстріляли Харків з РСЗВ, 2 людей загинуло

Українські жінки вільні у виїзді з країни, навіть військовозобов'язані – ДПСУ

У Львові прийшли з обшуком до волонтера й мовознавця Літинського

США оголосять про передачу Україні пекету військової допомоги на $675 млн

Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Мелітополь
В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму
Колаборанта Балицького "показали" у Мелітополі і знову сховали – Федоров
Окупанти почали видавати повістки в Мелітополі – центр при РНБО
Останні новини
12:19
Стали відомі деталі плану Єврокомісії з послаблення наслідків енергокризи
12:03
Мати захисника "Азовсталі" нагадала про полонених на Венеційському кінофестивалі
12:02
Обшуки у волонтера Літинського пов’язані з автівками для військових
11:58
Глава Пентагону оголосив про новий пакет зброї для України: що у ньому
11:58
Кулеметники окупантів Луганщини отримали 10 і 15 років тюрми
11:36
НБУ видав банкам 100 мільйонів доларів готівкою для компенсації дефіциту валюти
11:31
США поставили Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ
11:30
Мер Мелітополя Іван Федоров: Окупанти переносять дату свого "референдуму", тому що їх не підтримує більше 90%
11:30
Спецслужби РФ створили фейковий сайт Зеленського для німців – ОП
11:18
З-під завалів багатоповерхівки у Слов'янську дістали тіла трьох загиблих
Усі новини...