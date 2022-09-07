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РНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Євген КізіловСереда, 7 вересня 2022, 22:37
РНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії
Секретар рнбо олексій данілов, Getty Images

Рада нацбезпеки і оборони України застосувала санкції до 606 росіян з керівництва РФ.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців

Пряма мова: "Сьогодні ухвалено важливе рішення Радою національної безпеки та оброни України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії".

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Деталі: За словами Зеленського, зокрема, під санкції потрапили 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради федерації Росії та 424 депутати Держдуми РФ.

Президент наголосив, що всі вони несуть відповідальність за війну Росії проти України, і жоден з них не уникне покарання.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський розповів, що Україна уже зробила частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків для досягнення такого покарання.

Теми: РНБОРосіясанкції
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