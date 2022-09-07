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Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 23:05
Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 4 контрабандистів із санкційного списку РНБО, які мають також мають російські і румунські документи.

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 196-го дня вторгнення

Пряма мова: "Сьогодні (7 вересня - ред.) важливу операцію проведено Службою безпеки України – щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють.

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Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб".

Що було раніше: 7 вересня СБУ викрила посадовців митних органів, які сприяли контрабандній діяльності осіб із санкційного списку РНБО. 

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СБУ встановила, що 3 контрабандисти із санкційного списку РНБО мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Імена підсанкційних осіб спецслужба не називає.

Також зазначається, що наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.

Теми: ЗеленськийгромадянствоконтрабандаСБУ
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