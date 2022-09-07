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Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону направлять трильйон гривень

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 23:51
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони.

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 196-го дня вторгнення

Пряма мова: "Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Урядовці представлять параметри проекту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти – політично важливі пункти.

Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один.

Друге. Соціальні зобов’язання мають забезпечуватися в повному обсязі...

Третій пункт. Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій".

Деталі: Четвертим пунктом Зеленський назвав активізація економічних відносин, а пʼятим - спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

ВІДЕО ДНЯ

Президент розраховує, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно.

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Теми: ЗеленськийбюджетгрошіЗбройні сили
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