Зеленський про експорт зерна: "На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українське "зерно було експортоване на три континенти" – в Африку, Азію і Європу.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Триває реалізація зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для всіх партнерів нашої держави.

Українське продовольство було експортоване на три континенти. В Африку, в Азію і у Європу. Якщо детально, то 54 судна вже відправлені в Азію, 16 суден вже відправлені у Африку, 32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу, до речі, знов-таки спрямовується потім в азійські та африканські країни.

Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує".

"На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує.

Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки".

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Деталі: Зеленський уточнив, що до кінця вересня з українських портів може бути експортовано не менше 3 млн тонн агропродукції.

Значна частина цього експорту буде скерована для найбідніших країн.

"Можливо, Росію це не влаштовує, і вона не хоче цього помічати. Однак світу саме це потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду", – додав Зеленський.

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