Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа
Четвер, 8 вересня 2022, 00:37
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько опівночі 8 вересня росіяни завдали ракетних ударів по двох районах міста.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Близько 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському.
У першому випадку – попередньо об'єктом критично важливим для нормального життєзабезпечення міста.
У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова".
Деталі: Терехов зазначив, що уточнюється інформація про руйнування та постраждалих внаслідок ворожих ударів.
У Салтівському районі у місці влучення ракети трапилася сильна пожежа.
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