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Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа

Ольга Глущенко Четвер, 8 вересня 2022, 00:37
ілюстративне фото обстрілів Харкова, telegram Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько опівночі 8 вересня росіяни завдали ракетних ударів по двох районах міста.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Близько 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському.

У першому випадку – попередньо об'єктом критично важливим для нормального життєзабезпечення міста.

У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова".

Деталі: Терехов зазначив, що уточнюється інформація про руйнування та постраждалих внаслідок ворожих ударів.

У Салтівському районі у місці влучення ракети трапилася сильна пожежа.

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Теми: Харківобстрілвійнапожежа
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