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З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 01:25
фото: ЄП

З авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді у вівторок вилетів літак військово-повітряних сил Іспанії Т-23, який має доправити в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Іспанії.

Зазначається, що це вже п’ятий рейс із військовою допомогою для України, що вирушає з Іспанії. Попередні чотири минулого тижня були відправлені з авіабази Рота, що в місті Кадіс.

Загальний обсяг військового вантажу, який був відправлений з Іспанії в Україну, становить 75 палет великокаліберної амуніції.

Як повідомила у вівторок міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, на прохання українського колеги Олексія Резнікова, висловленого під час зустрічі в Празі, Мадрид надсилає Києву ваговоз із медичним обладнанням, а також двадцять вантажів зимової форми й матеріалів (із них половина вже прибула, решта були в дорозі).

Раніше повідомлялося, що Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.

Вантаж військової допомоги охоплював близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

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Теми: Іспаніязброявійна
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