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З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 01:25
З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України
фото: ЄП

З авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді у вівторок вилетів літак військово-повітряних сил Іспанії Т-23, який має доправити в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Іспанії.

Зазначається, що це вже п’ятий рейс із військовою допомогою для України, що вирушає з Іспанії. Попередні чотири минулого тижня були відправлені з авіабази Рота, що в місті Кадіс.

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Загальний обсяг військового вантажу, який був відправлений з Іспанії в Україну, становить 75 палет великокаліберної амуніції.

Як повідомила у вівторок міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, на прохання українського колеги Олексія Резнікова, висловленого під час зустрічі в Празі, Мадрид надсилає Києву ваговоз із медичним обладнанням, а також двадцять вантажів зимової форми й матеріалів (із них половина вже прибула, решта були в дорозі).

Раніше повідомлялося, що Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.

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Вантаж військової допомоги охоплював близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Теми: Іспаніязброявійна
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