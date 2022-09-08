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ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі "Гради" і установки С-400 – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 8 вересня 2022, 01:50
ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі Гради і установки С-400 – ОК Південь
фото: ОК Південь

На півдні українські військові виконали понад 370 вогневих завдань, знищивши понад 100 окупантів, ворожі "Гради", установки С-400, іншу російську техніку і склади боєприпасів.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "За день ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції.

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З важкої  ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду.

Влучив по території промислового підприємства,  потерпілих серед цивільного населення немає".

Деталі: Українська авіація завдала 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ.

ВІДЕО ДНЯ

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого знищено 108 загарбників, 5 ворожих танків, 3 системи залпового вогню "Град", 15 одиниць автомобільної бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120-мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад десятка кораблів та катерів. На бойовому чергуванні – 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет "Калібр".

Теми: Збройні силивійна
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