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Чиновники адміністрації Путіна контролюють фільтраційні операції в Україні – США в ООН

Ольга Глущенко Четвер, 8 вересня 2022, 05:37
Чиновники адміністрації Путіна контролюють фільтраційні операції в Україні – США в ООН
ТОМАС-ГРИНФИЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Штати в Організації Об'єднаних Націй заявили, що чиновники адміністрації президента Росії Владіміра Путіна контролюють і координують фільтраційні операції на захоплених територіях в Україні.

Джерело: постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента РФ контролюють і координують ці фільтраційні операції".

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"Примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію країни-окупанта – це серйозне порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення, яке є воєнним злочином".

Деталі: Томас-Грінфілд підкреслила, що за наявними даними, російська влада застосувала фільтрацію та депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України до РФ, часто до віддалених регіонів на Далекому Сході.

За її словами, це все робиться окупаційною владою, аби підготувати анексію захоплених територій України, провести фіктивні "референдуми", зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

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"Безумовно, ми ніколи не визнаємо будь-яких спроб Росії силоміць змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винуватців цих звірств. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН", – наголосила Томас-Грінфілд.

Теми: ООНСШАвійнаРосія
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