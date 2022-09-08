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"Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли" – мер

Ольга Глущенко Четвер, 8 вересня 2022, 07:45
Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли – мер
фото: facebook Івана Федорова

Міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав ситуацію в місті надскладною, проте заявив, що "Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли".

Джерело: Федоров в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Перш за все скажу, що Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли.

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Місто – це ж не лише територія, не лише будівлі, не лише школи чи дитячі садочки. Насамперед це люди. Хтось перебуває в тимчасово окупованому Мелітополі, хтось – в інших регіонах нашої країни, а хтось – за кордоном.

Якщо ми зараз концентруємо увагу безпосередньо на місті, то там ситуація надскладна".

"Я недарма сказав, що Мелітополь сьогодні український як ніколи. Думаю, ми торкнемося теми фейкового референдуму в нашому місті.

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Так от, перші опитування показали, що 90% мелітопольців або відмовилися брати участь у псевдоопитуваннях, або сказали, що вони не підтримують окупацію. Наголошу, це ті, хто залишився у Мелітополі".

Теми: МелітопольокупаціяФедоров
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