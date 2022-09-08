Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО – ЗМІ

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд є однією із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Принаймні чотири різних джерела – в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО - заявили, що ім’я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційної наступниці нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Реклама:

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним (генсеком)", – сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Сама Фріланд у середу ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, згадавши, що "вже має дві роботи" - посади віцепрем’єрки Канади та міністерки фінансів.

Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися цього місяця, але лідери НАТО, схвильовані після російського вторгнення в Україну, продовжили цей термін до 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Серйозне обговорення заміни Столтенберга тривало на початку 2020 року, задовго до кінцевого терміну чинного генсека. Влітку 2021 року американське видання Politico написало, що три колишні президентки країн НАТО - Колінда Грабар-Кітарович з Хорватії, Даля Грибаускайте з Литви та Керсті Кальюлайд з Естонії були серед головних кандидаток.

Джерела в Брюсселі повідомили, що ім'я Фріланд з'явилося восени минулого року.

Фріланд глибоко заглиблена в політику та історію Східної Європи. Вона може вільно говорити англійською, українською, російською, польською, французькою, іспанською та італійською мовами.

Ймовірно, вона вважатиметься головною фавориткою в той час, коли Альянс намагається втриматися разом на тлі великої війни у Європі. Її знання Росії та внутрішньої роботи Кремля також був би великим плюсом.

Фріланд має українське походження, вона народилась у родині матері-українки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні зими заявив, що війна в Україні входить у критичну фазу, а зима стане випробуванням для членів військового Альянсу.