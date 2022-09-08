Обстріли Дніпропетровщини: в Нікополі понівечені 11 будинків та гімназія

За ніч на 8 вересня російські війська чотири рази обстріляли з артилерійських систем Нікопольський район Дніпропетровської області, в самому Нікополі є пошкоджені об'єкти.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч знову з тривог та обстрілів… Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав".

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Деталі: Зокрема, Марганецьку громаду Нікопольсокго району обстріляли тричі. Пошкоджено підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються.

У Нікополі понівечено 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Крім того, обірвалася лінія електропередач. Електрики уже лагодять.

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В інших районах області ніч була спокійною.