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Обстріли Дніпропетровщини: в Нікополі понівечені 11 будинків та гімназія

Олена РощінаЧетвер, 8 вересня 2022, 08:49

За ніч на 8 вересня російські війська чотири рази обстріляли з артилерійських систем Нікопольський район Дніпропетровської області, в самому Нікополі є пошкоджені об'єкти. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч знову з тривог та обстрілів… Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав".

Деталі: Зокрема, Марганецьку громаду Нікопольсокго району обстріляли тричі. Пошкоджено підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються. 

У Нікополі понівечено 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Крім того, обірвалася лінія електропередач. Електрики уже лагодять. 

В інших районах області ніч була спокійною. 

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійнаобстріл
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