Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримає запрошення на перший саміт нового політичного формату ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 09:48

Україна буде серед запрошених держав на перший саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться на початку жовтня у Празі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, журналістам у середу заявив неназваний чиновник ЄС.

Перша зустріч на найвищому рівні нового форуму "ЄС+" має відбутися у Празі, оскільки Чехія нині головує в ЄС. Засідання відбудеться напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС 7 жовтня.

"Незабаром будуть розіслані запрошення на саміт, який має відбутися 6-7 жовтня у Празі за участю лідерів шести західнобалканських країн. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану", - повідомив журналістам представник ЄС.

Ідея нового форуму - дітище президента Франції Еммануеля Макрона. Його мета - надати платформу для політичного діалогу та співробітництва, включаючи країни, які прагнуть вступити до ЄС, а також ті, які не мають такого наміру і залишаються поза блоком.

Основні теми саміту включатимуть війну Росії проти України, енергетичну кризу та економічну ситуацію в Європі.

Під час переговорів із послами минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий європейський політичний форум збиратиметься кожні шість місяців.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська рада на саміті в Брюсселі у червні схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.

Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

відео, оновлено від 13:41Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЄС
Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ
Шмигаль незабаром очікує ще 3 мільярди євро від ЄС, обговорюється допомога на 2023 рік
ЄС хоче стягнути з енергетичних компаній податок за надприбутки
Останні новини
23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
23:13
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула жінка – ОВА
23:00
Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростоввати російську брехню
22:58
"Динамо" мінімально програло турецькому "Фенербахче" в матчі Ліги Європи
22:40
Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів
22:29
Китай скуповує зріджений газ з РФ за пів ціни – Bloomberg
22:20
Зеленський: Росія – найбільше джерело тероризму у світі
22:17
Уряд планує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати наступного року
22:15
З першого вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України – Зеленський
22:04
Новий король Британії взяв ім’я Карла ІІІ
Усі новини...