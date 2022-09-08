Україна отримає запрошення на перший саміт нового політичного формату ЄС – ЗМІ

Україна буде серед запрошених держав на перший саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться на початку жовтня у Празі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, журналістам у середу заявив неназваний чиновник ЄС.

Перша зустріч на найвищому рівні нового форуму "ЄС+" має відбутися у Празі, оскільки Чехія нині головує в ЄС. Засідання відбудеться напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС 7 жовтня.

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"Незабаром будуть розіслані запрошення на саміт, який має відбутися 6-7 жовтня у Празі за участю лідерів шести західнобалканських країн. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану", - повідомив журналістам представник ЄС.

Ідея нового форуму - дітище президента Франції Еммануеля Макрона. Його мета - надати платформу для політичного діалогу та співробітництва, включаючи країни, які прагнуть вступити до ЄС, а також ті, які не мають такого наміру і залишаються поза блоком.

Основні теми саміту включатимуть війну Росії проти України, енергетичну кризу та економічну ситуацію в Європі.

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Під час переговорів із послами минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що новий європейський політичний форум збиратиметься кожні шість місяців.

Європейська рада на саміті в Брюсселі у червні схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти.

Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.