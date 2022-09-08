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Байден проведе відеосаміт з союзниками щодо подальшої підтримки України – Bloomberg

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 09:53

Президент США Джо Байден у четвер проведе відеоконференцію із союзниками щодо наступних кроків на підтримку України у війні з Росією.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Байден очолить відеозустріч пізнього ранку у четвер за вашингтонським часом. У засіданні візьмуть участі лідери "Групи семи" (G7), НАТО та Європейського Союзу. Хто ще долучиться до спілкування, не повідомляється. 

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Агентство підкреслює, що схожий відеоформат використовувався в перші місяці війни, і Байден відроджує його з наближенням семимісячної позначки воєнних дій.

Байден прагнув зберегти єдність у підтримці України. Його розмова з лідерами припадає на тиждень, коли у Великій Британії змінилася влада і прем’єркою стала Ліз Трасс, яка позиціонує себе як яструб у протистоянні з Росією.

Відеоконференція відбудеться на тлі продовження наступу України на російські війська та підготовки президента РФ до зустрічі з очільником Китаю вперше з моменту початку війни в лютому.

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Крім того, зустріч створеної західними країнами групи у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

Очікується, що у четвер Пентагон оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.

Теми: СШАБайденУкраїнавійна
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