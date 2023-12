Британська розвідка про знищену переправу в Дар’ївці: Це був важливий маршрут росіян

Британська розвідка заявила, що знищена Збройними силами України понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині була одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що українські бригади продовжують наступальні операції у Херсонській області.

"Україна, ймовірно, знищила понтонну переправу у Дар’ївці, яку російські сторони навели після серйозного пошкодження автомобільного мосту" - йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, переправа у Дар’ївці була одним з найважливіших маршрутів між південним і північним секторами російської присутності вдовж Дніпра.

"Систематичні високоточні українські удари вразливих переправ, ймовірно, і надалі здійснюватиме тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: вони сповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати матеріали зі сходу" - йдеться в огляді.

