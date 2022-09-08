Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка про знищену переправу в Дар’ївці: Це був важливий маршрут росіян

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 10:00

Британська розвідка заявила, що знищена Збройними силами України понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині була одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що українські бригади продовжують наступальні операції у Херсонській області.

Реклама:

"Україна, ймовірно, знищила понтонну переправу у Дар’ївці, яку російські сторони навели після серйозного пошкодження автомобільного мосту" - йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, переправа у Дар’ївці була одним з найважливіших маршрутів між південним і північним секторами російської присутності вдовж Дніпра.

"Систематичні високоточні українські удари вразливих переправ, ймовірно, і надалі здійснюватиме тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: вони сповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати матеріали зі сходу" - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося за даними британської розвідки, на тлі наступу України на півдні російські командири зіткнулись з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатися від українських сил на півдні.

Теми: війнаХерсонська областьрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
Сергій Філімонов ("Вовки Да Вінчі"): Росіяни так само ростуть. У багатьох моментах вони дуже складні противники
Захисники знищили ще 560 загарбників і 38 артилерійських систем
ССО показали, як знищують ворожу гаубицю
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: