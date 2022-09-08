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Кулеметники окупантів Луганщини отримали 10 і 15 років тюрми

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 11:58
Кулеметники окупантів Луганщини отримали 10 і 15 років тюрми
фото "Радіо Свобода"

Реальні строки ув’язнення отримали двоє бойовиків терористичної організації "ЛНР", які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Обох зловмисників взяли в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку. Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно".

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Деталі: За даними слідства, одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій території регіону.

Там його призначили кулеметником так званого "6 козачого полку народної міліції ЛНР".

У травні 2022 року він був взятий у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

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Під час слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина Росії.

Проте співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу

Ще одним зрадником виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

З початку повномасштабної агресії його призначили кулеметником у складі "2-го армійського корпусу" окупаційних угруповань РФ. Там він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Перебуваючи на околицях Сєвєродонецька, зловмисник отримав поранення під час обстрілу багатоповерхівок російськими танками і деякий час перебував у "тилу".

Згодом він знову повернувся на передову. Проте у серпні зрадника було взято в полон разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

Теми: СБУвійна
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