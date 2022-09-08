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Кулеметники окупантів Луганщини отримали 10 і 15 років тюрми

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 11:58
фото "Радіо Свобода"

Реальні строки ув’язнення отримали двоє бойовиків терористичної організації "ЛНР", які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Обох зловмисників взяли в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку. Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно".

Деталі: За даними слідства, одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій території регіону.

Там його призначили кулеметником так званого "6 козачого полку народної міліції ЛНР".

У травні 2022 року він був взятий у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

Під час слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина Росії.

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Проте співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу

Ще одним зрадником виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

З початку повномасштабної агресії його призначили кулеметником у складі "2-го армійського корпусу" окупаційних угруповань РФ. Там він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Перебуваючи на околицях Сєвєродонецька, зловмисник отримав поранення під час обстрілу багатоповерхівок російськими танками і деякий час перебував у "тилу".

Згодом він знову повернувся на передову. Проте у серпні зрадника було взято в полон разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

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Теми: СБУвійна
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