Стали відомі деталі плану Єврокомісії з послаблення наслідків енергокризи

Проєкт законодавства ЄС вперше запроваджує обов’язкові цілі щодо скорочення попиту на споживання електроенергії та встановлює "ліміт доходу" для енергетичних компаній, які отримують надприбутки від енергетичної кризи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у деталях пропозиції Єврокомісії, які бачило видання Euractiv.

Обмеження доходу є центральною частиною проєкту регламенту ЄС щодо надзвичайних заходів для стабілізації ринку електроенергії, який, як очікується, буде оприлюднено найближчими тижнями Європейською комісією.

Він буде обговорюватися на позачерговій зустрічі міністрів енергетики ЄС у п’ятницю.

"Комісія пропонує ліміт у 200 євро/МВт-год для так званих "інфрамаржинальних" генераторів електроенергії", - йдеться в пропозиції щодо відновлюваних джерел енергії, ядерної енергії та бурого вугілля, які мають низькі експлуатаційні витрати та найбільше виграють від високих цін на газ.

Виробники відновлюваної та ядерної електроенергії отримують "величезні доходи від кризи. Ці доходи не відображають їх виробничі витрати. Отже, настав час для споживачів отримати вигоду", пояснила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запропонуємо перенаправити ці несподівані прибутки до держав-членів, щоб [вони] могли підтримати вразливі домогосподарства та вразливі компанії" - додала вона.

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Запропоноване обмеження доходів доповнюється безпрецедентними заходами для зменшення попиту на електроенергію.

Орієнтовна ціль вимагає від держав-членів ЄС "зменшити загальне споживання електроенергії" домогосподарствами – наприклад, через інформаційні кампанії чи тендери на "неспожиту енергію". Крім того, передбачена обов’язкова ціль щодо скорочення чистого споживання електроенергії принаймні на 5% у години пік.

У той час як перша ціль спрямована на широку громадськість, "обов’язкова ціль спрямована більш конкретно на споживачів, які можуть забезпечити гнучкість, пропонуючи скорочення попиту на погодинній основі", — йдеться в проєкті Комісії.

Щоб досягти цього, країни ЄС заохочують розглянути "ринкові заходи, такі як аукціони або тендерні схеми", які можуть включати "фінансові стимули або компенсацію учасникам ринку", йдеться в проєкті.

Зазначається, що початкова реакція на ці пропозиції була здебільшого позитивною.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонує державам членам встановити верхню межу ціни російського газу, а також запровадити інші заходи для зменшення наслідків енергетичної кризи.