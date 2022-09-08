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"Повернись живим" вперше купив 11 броньованих машин для ЗСУ

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 12:27
Фото з Facebook Чмута

Фонд "Повернись живим" придбав перші 11 спеціальних броньованих машин для ЗСУ – їх передадуть 36 окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, які захищали "Азовсталь" та беруть активну участь у звільненні українського півдня.

Джерело: голова фонду Тарас Чмут у Facebook

Пряма мова Чмута: "Нарешті це відбулося – Фонд "Повернись живим" реалізував першу угоду на бронетехніку – 11 спеціальних броньованих машин LC-79 APC-SH Fighter-2. Закупівлю, яка почалася ще в березні, і лиш з третьої угоди була успішно реалізована.

Це наступний крок у забезпечені армії автотехнікою – не лише новими пікапами, але й класом вище – легкими броньоваками, а у перспективі – і повноцінною бронетехнікою".

Деталі: За словами Чмута, вартість закупівлі становила 2,321 млн євро.

Він додав, що LC-79 – це перевірена десятиліттями експлуатації Toyota Land Cruider 79, заброньована відповідно до 2-го рівня STANAG 4569 країн НАТО.

Машина тримає бронебійні кулі з АКМ та зі сталевим сердечником з кулемета. Протиуламковий захист передбачає стійкість проти підриву 155-мм снаряду на відстані у 100 м, а протимінний захист – підрив двох ручних гранат під днищем корпусу.

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Чмут додав, що машини доозброять штатними кулеметами 12,7/7,62-мм або 40-мм гранатометами вже безпосередньо у військах.

Голова "Повернись живим" подякував усім благодійникам і зазначив, що надалі фонд планує закуповувати більше бронетехніки, більше зброї та технічних засобів для перемоги.

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Теми: волонтериЗбройні силиавтовійна
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