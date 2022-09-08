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Росія кинула основні сили на Бахмут – Гайдай

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 12:31
Росія кинула основні сили на Бахмут – Гайдай
Вулиці міста Бахмут, ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гадай інформаційного марафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ситуація залишається дуже важкою. На частині території Луганщини, де наші захисники тримають оборону, зараз не найгарячіше. Основні зусилля армія РФ кинула на захоплення міста Бахмут. З огляду на те, що ЗСУ мають певні успіхи і на Херсонщині, і на Харківщині, росіяни перекидають війська на різні напрямки, тому в нас (на Луганщині - ред.) навантаження трохи менше". 

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Деталі: Гайдай додав, що окупанти намагаються примусово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях, зокрема в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах. 

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ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Нещодавно підрозділи українських військ успішно відбили наступ ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

Теми: Луганська областьДонецька областьвійнаДонбас
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