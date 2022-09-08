Росія кинула основні сили на Бахмут – Гайдай

Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гадай інформаційного марафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ситуація залишається дуже важкою. На частині території Луганщини, де наші захисники тримають оборону, зараз не найгарячіше. Основні зусилля армія РФ кинула на захоплення міста Бахмут. З огляду на те, що ЗСУ мають певні успіхи і на Херсонщині, і на Харківщині, росіяни перекидають війська на різні напрямки, тому в нас (на Луганщині - ред.) навантаження трохи менше".

Реклама:

Читайте також: "Якщо треба, будемо підносити патрони". Чому люди з інвалідністю залишаються жити в Бахмуті

Деталі: Гайдай додав, що окупанти намагаються примусово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях, зокрема в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах.

Читайте також: Як росіяни намагаються наступати на Бахмут – пояснює військовий

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Нещодавно підрозділи українських військ успішно відбили наступ ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках.