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Глава Пентагону заявив про "очевидний успіх" України на полі бою

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 12:41
Ллойд Остін, Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у четвер, що військова підтримка України з боку союзників дає плоди на полі бою.

Про це Остін сказав, відкриваючи зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, пише "Європейська правда".

Очільник Пентагону підкреслив, що нині війна знову перебуває у ключовому моменті.

"Російські війська продовжують жорстоко бомбардувати українські міста та цивільних ракетним та артилерійським вогнем. Але українські сили почали свій контрнаступ на півдні країни. Вони інтегрують можливості, які всі ми надали, щоб боротись та відвойовувати свої суверенні території", - зазначив глава Пентагону.

"Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. Щодня ми бачимо рішучість союзників та партнерів по всьому світу допомагати Україні чинити опір російській незаконні імперіалістичній невиправданій загарбницькій війні. Ми повинні розвиватися, оскільки розвивається боротьба", - додав Ллойд Остін.

Він наголосив, що "обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи".

"Ми працюватимемо разом, щоб навчити українські сили на довгострокову перспективу. Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції на довгострокову перспективу. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонно-промислову базу, щоб відповідати потребам України в довгостроковій перспективі, і ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - відзначив міністр оборони США.

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Остін також повідомив, що США передадуть Україні військового обладнання ще на 675 мільйонів доларів .

За даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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