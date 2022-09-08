Країни Балтії та Польща закриють в’їзд російським туристам

Країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно у якій країні вони видані.

Про це повідомили члени уряду Естонії на прес-конференції у четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне", - заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в'їзд, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває. Вона зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім'ї, дисидентів та власників посвідок на проживання.

Каллас також зазначила, що оскільки авіасполучення було призупинено через введені проти Росії санкції, на прикордонні з Росією країни лягло дуже велике навантаження.

Глава МЗС Естонії повідомив, що балтійська країна закриє в’їзд для російських туристів з 19 вересня.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. У ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Латвії напередодні повідомив що Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.

У вівторок Європейська комісія оприлюднила пакет проєктів рішень про зміну візових правил для громадян РФ. Про те, що є та чого бракує у планах Євросоюзу, читайте в статті Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.