У Мелітополі пролунали вибухи у 3 колаборантів – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 8 вересня у місті пролунали три вибухи – сили спротиву атакували місцевих колаборантів, а міська рада забрала мандати у 7 депутатів-зрадників і просить арештувати їх майно.

Джерело: Федоров в ефірі національного марафону новин

Пряма мова мера Мелітополя: "Сьогодні (8 вересня – ред.) вибухи пролунали за 3 адресами, де проживають зрадники. Один – це фейковий директор водоканалу Юрій Онищук. Він майже позбувся свого будинку. Але дім йому і не потрібен, бо йому в Мелітополі не раді. Друга – це квартальна, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового референдуму – їй також передали вітання наші сили супротиву, і вона вже не хоче брати участь у цьому. І третя людина, яка також була серед організаторі, і, звичайно ж, ­– це штаб, де відбувалася організація фейкового референдуму".

Деталі: Федоров додав, що у результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами і "готові розповідати все, готові працювати на українську владу знову, щоб тільки їх не чіпали".

Мер також повідомив, що Мелітопольська міськрада на позачерговому засіданні 8 вересня позбавила мандатів 7 депутатів-зрадників, які нині служать ворогу. Він звернув увагу, що з 42 депутатів лише 7 виявилися зрадниками.

Також міськрада дала доручення виконавчому комітету звернутись до центральних органів влади щодо блокування і арешту всього майна колаборантів і зрадників – квартир, дач, земельних ділянок, авто, щоб вони не змогли цим користуватися, коли ЗСУ деокупують Мелітополь.

За словами Федорова, проти низки зрадників уже відкриті кримінальні провадження і деяким оголошені підозри. Він додав, що загалом до силових структур написали понад 200 заяв щодо колаборантів, і щодо них уже ведеться слідство.