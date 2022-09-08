Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі пролунали вибухи у 3 колаборантів – мер

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 14:08
Іван Федоров. Скриншот з відео УП

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 8 вересня у місті пролунали три вибухи – сили спротиву атакували місцевих колаборантів, а міська рада забрала мандати у 7 депутатів-зрадників і просить арештувати їх майно.

Джерело: Федоров в ефірі національного марафону новин

Пряма мова мера Мелітополя: "Сьогодні (8 вересня – ред.) вибухи пролунали за 3 адресами, де проживають зрадники. Один – це фейковий директор водоканалу Юрій Онищук. Він майже позбувся свого будинку. Але дім йому і не потрібен, бо йому в Мелітополі не раді. Друга – це квартальна, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового референдуму – їй також передали вітання наші сили супротиву, і вона вже не хоче брати участь у цьому. І третя людина, яка також була серед організаторі, і, звичайно ж, ­– це штаб, де відбувалася організація фейкового референдуму".

Деталі: Федоров додав, що у результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами і "готові розповідати все, готові працювати на українську владу знову, щоб тільки їх не чіпали".  

Мер також повідомив, що Мелітопольська міськрада на позачерговому засіданні 8 вересня позбавила мандатів 7 депутатів-зрадників, які нині служать ворогу. Він звернув увагу, що з 42 депутатів лише 7 виявилися зрадниками.  

Також міськрада дала доручення виконавчому комітету звернутись до центральних органів влади щодо блокування і арешту всього майна колаборантів і зрадників – квартир, дач, земельних ділянок, авто, щоб вони не змогли цим користуватися, коли ЗСУ деокупують Мелітополь.

За словами Федорова, проти низки зрадників уже відкриті кримінальні провадження і деяким оголошені підозри. Він додав, що загалом до силових структур написали понад 200 заяв щодо колаборантів, і щодо них уже ведеться слідство.   

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольокупаціявибухколаборація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

відео, оновлено від 13:41Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Мелітополь
Партизани з Мелітополя координуються з ЗСУ і показують гарний результат – мер
"Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли" – мер
Іван Федоров: Справжнє пекло для рашистів почнеться тоді, коли ЗСУ підійде до кордонів Мелітополя
Останні новини
03:24
США і союзники обговорили подальшу підтримку України
02:34
ЗСУ завдали понад 270 влучних уражень з неба і землі по позиціях ворога – ОК "Південь"
01:50
Кислиця: Росія має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти"
01:04
Загарбники обстріляли громади Сумської області, майже 100 прильотів за добу
00:40
фотоРосія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ДНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
23:45
доповненоРосіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА
23:38
США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії
23:34
Кібератака, через яку в мережу потрапили секретні документи НАТО, була здійснена на Португалію – ЗМІ
23:26
План санкцій проти РФ виконаний на 70% – Єрмак
23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
Усі новини...