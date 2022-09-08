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Ердоган погодився з Путіним, що зерно з України "йде до багатих країн, а не до бідних"

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 14:16

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом РФ Владіміром Путіним у тому, що поставки зерна з України здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн - цю тезу напередодні спростувало МЗС України.

Про це Ердоган заявив у четвер на пресконфереції в Хорватії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

"На жаль, зерно, що надходить у зернових вантажах, йде до багатих країн, а не до бідних", - заявив президент Ердоган. 

"Поки санкції проти Росії тривають, пана Путіна непокоїть той факт, що поставки зерна відбуваються до країн, які вводять ці санкції", - додав турецький президент.

За його словами, він планує обговорити цю тему з Путіним у Самарканді. "Ми сподіваємося, що ми почнемо постачання з Росії", - додав Ердоган.

Під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

"80 суден – у найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Усі решта – в європейські країни. Ну що це таке?" – обурювався Путін.

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Також він заявив, що обговорить з Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві треті українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

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Теми: зерноЕрдоганПутін
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