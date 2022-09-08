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Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire і прилади нічного бачення

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 14:20

Норвегія передасть Україні ракети приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення зі складів норвезьких збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

Про пожертвування оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн у Рамштайні.

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Спочатку ракети були придбані для Coastal Ranger Commando – норвезького десантного підрозділу, навченого діяти на прибережних театрах бойових дій, виконуючи роль корпусу морської піхоти та берегової артилерії.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей" - сказав норвезький міністр.

Збройні сили Норвегії перевірили та перевірили стан ракет перед їх відправкою. Їх вже вивезли з Норвегії. Норвезькі інструктори провели навчання українських операторів використанню Hellfire.

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Термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, планувалося поетапно зняти її зі збройних сил Норвегії.

Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення. Це включає як окуляри нічного бачення, так і біноклі. Це обладнання було замінено новішим обладнанням у збройних силах Норвегії.

"Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання", – заявив Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні в розмірі близько 675 мільйонів доларів. 

Теми: Збройні силиНорвегія
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