4 держави ЄС оприлюднили рішення не пускати росіян

Прем’єри Естонії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву з нагоди ухваленого рішення істотно обмежити в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що країни, які межують з Росією, все більше стурбовані значним і зростаючим потоком російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони через їхні кордони. Вони вважають, що це стає серйозною загрозою для їхньої громадської безпеки.

Прем’єри наголошують, що серед громадян Росії, які в’їжджають до ЄС/Шенгенської зони, є особи, які прибувають з метою підриву безпеки європейських країн, оскільки три чверті громадян Росії підтримують загарбницьку війну Росії в Україні.

"Наші прикордонні служби потребують величезних ресурсів, щоб забезпечити безпеку Європи та гарантувати, що російські громадяни, які в'їжджають до Шенгенської зони, не становлять загрози для нашої спільної безпеки та стабільності наших суспільств. Також неприйнятним є те, що громадяни держави-агресора можуть вільно подорожувати ЄС, а в той же час людей в Україні катують і вбивають. Більшість віз видано громадянам Росії до початку повномасштабної агресії Росії в Україні, за різних геополітичних умов і міркувань. Поїздка до Європейського Союзу – це привілей, а не право людини", - йдеться у заяві.

Прем’єр-міністри привітали рішення призупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією як необхідний перший крок. Однак, на їхню думку, необхідні подальші заходи як для різкого обмеження кількості виданих віз (в першу чергу туристичних), так і для зменшення потоку російських громадян в Європейський Союз і Шенгенську зону.

"Естонія, Латвія, Литва та Польща домовилися про спільний регіональний підхід і цим висловлюють свою політичну волю та твердий намір запровадити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС, з метою вирішення неминучих загроз державній політиці та безпеки та обмеження в’їзду до Шенгенської зони для громадян Росії, які подорожують з туристичною, культурною, спортивною та діловою метою", - зазначено у заяві.

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Прем’єри також наголосили, що вони продовжують шукати спільний підхід на рівні ЄС і звернулися до Європейської комісії з проханням запропонувати відповідні заходи щодо віз і обмежень на в’їзд, які могли б застосовуватися єдиним чином усіма державами-членами Європейського Союзу та асоційованими країнами Шенгенської угоди.

"Ми підкреслюємо, що це не пряма заборона на в’їзд, і загальновизнані законні винятки залишаться в силі для дисидентів, гуманітарних справ, членів сімей, власників посвідок на проживання, для спрощення вантажних і транспортних послуг, дипломатичних представництв, калінінградського спрощеного транзиту осіб. Ми повністю підтримуємо необхідність і надалі підтримувати опонентів путінського режиму та надавати їм можливість виїхати з Росії", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані.