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Харківщина: ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 15:16
Харківщина: ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
фото з сайту Армія Inform

Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 8 вересня

Пряма мова: "В рамках проведення оборонної операції на харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії та іншими силовими структурами ведуть активні бойові дії на визначених напрямках…

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Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декількох десятків кіометрів. Звільнено низку населених пунктів.

Загальна площа території, повернутої під контроль України, на Харківському на Південнобузькому напрямках скаладає понад 700 квадратних кілометрів".

Деталі: За словами Громова, на даний час військові частини вклинились в оборону противника на Харківському напрямку - на глибину до 50 кіломерів. Тривають фільтраційні дії в низці наспелених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.

На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення, просунулись в глибину до 2 кілометрів.

В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади ТРО разом з підрозділами 15-го полку НГУ просунулися в глибину на 3 кілометри та звільнили населений пункт Озерне.

Угруповування Сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір, зазначив бригадний генерал.

Теми: війнаГенштаб
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