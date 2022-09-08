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Берлусконі з Меркель хоче бути посередником між Україною і РФ, у Зеленського – проти

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 15:46

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що хотів би виступити посередником у переговорах між Україною і Росією. Разом з Ангелою Меркель.

Про це пише Corriere Della Sera, повідомляє "Європейська правда".

"З Меркель я хотів би спробувати переконати та бути посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною та Росією", - сказав Берлусконі.

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"На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для Путіна. Мені здається він цілком здатний протистояти санкціям і верхній межі ціни на газ", – додав він.

На слова Берлусконі вже відреагували в Офісі президента України, заявивши, що колишні лідери Італії та Німеччини не мають авторитету для таких переговорів.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають", - написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Як відомо, Берлусконі буде балотуватися до Сенату Італії на парламентських виборах у вересні. Він очолює правоцентристську партію Forza Italia.

Партія Берлусконі йде на вибори в коаліції з двома правими партіями — "Братами Італії" Джорджії Мелоні, яка лідирує в опитуваннях, та "Лігою" Маттео Сальвіні. Згідно з останніми прогнозами, ці партії можуть отримати більшість в обох палатах парламенту.

Теми: МеркельБерлусконіміжнародні відносиниОфіс президента
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