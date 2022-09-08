США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

Про це йдеться у заяві держсекретар США за підсумками зустрічі Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Я поінформував президента Зеленського, що відповідно до повноважень, наданих президентом, я санкціонував наш двадцятий з вересня 2021 року пакет зброї та обладнання США для України. Цей пакет у $675 мільйонів включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США", - йдеться у заяві.

Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про наш намір виділити ще $2,2 мільярда на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, включаючи членів НАТО та регіональних партнерів у сфері безпеки, які "потенційно знаходяться під найбільшим ризиком для майбутньої російської агресії".

Після сьогоднішнього оголошення загальна військова допомога США Україні складає приблизно 15,2 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Як відомо, 8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

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Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.