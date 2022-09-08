Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 16:39
фото Армія Inform

Збройні сили України отримують дані про дислокацію російських військ завдяки українським патріотам на тимчасово окупованих територіях і це дозволяє ефективно знищувати ворога.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600.

"З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?,  - поцікавилася журналістка.

"Це якісь інші причини", - відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.

У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що "покращувати статистику" ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Пряма мова: "Свідомі українці, незалежно від того, де вони знаходяться, чи в окупованому Криму, чи на території окупованої Херсонщини, Запорізької області, Донецької, Луганської та інших областей свідомі громадяни надають дієву допомогу нашим збройним силам. Це не буде таємницею, якщо я скажу, що завдяки їм ми маємо певні дані щодо розміщення російських окупаційних військ.

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки їм ми можемо корегувати в сторону збільшення от ті цифри (втрати ворога –ред.), про які ми щойно казали...

Ми намагаємось і будемо намагатись цю цифру збільшувати. Збройні сили роблять все можливе й неможливе. Вірте нам".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кислиця: Росія має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти"

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Виробник Gibson виставить на аукціон 4 синьо-жовті гітари, щоб допомогти Україні
У Росії залишилось менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким більше 30 років – розвідка
Росія поколіннями платитиме високу ціну за війну в Україні - директор ЦРУ
Останні новини
05:55
Росіяни вночі знову обстріляли Харків, влучили у навчальний заклад – мер
05:05
ОК "Південь": виявили осіб, які передавали росіянам дані про ЗСУ і стратегічні об’єкти
04:03
Північна Корея ухвалила закон про ядерну зброю, щоб "протистояти США"
03:24
США і союзники обговорили подальшу підтримку України
02:34
ЗСУ завдали понад 270 влучних уражень з неба і землі по позиціях ворога – ОК "Південь"
01:50
Кислиця: Росія має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти"
01:04
Загарбники обстріляли громади Сумської області, майже 100 прильотів за добу
00:40
фотоРосія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ЛНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
23:45
доповненоРосіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА
23:38
США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії
Усі новини...