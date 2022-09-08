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У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 16:39
У Генштабі ЗСУ пояснили, чому в рази збільшились щоденні втрати РФ на фронті
фото Армія Inform

Збройні сили України отримують дані про дислокацію російських військ завдяки українським патріотам на тимчасово окупованих територіях і це дозволяє ефективно знищувати ворога.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600.

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"З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?,  - поцікавилася журналістка.

"Це якісь інші причини", - відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.

У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що "покращувати статистику" ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.

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Пряма мова: "Свідомі українці, незалежно від того, де вони знаходяться, чи в окупованому Криму, чи на території окупованої Херсонщини, Запорізької області, Донецької, Луганської та інших областей свідомі громадяни надають дієву допомогу нашим збройним силам. Це не буде таємницею, якщо я скажу, що завдяки їм ми маємо певні дані щодо розміщення російських окупаційних військ.

Завдяки їм ми можемо корегувати в сторону збільшення от ті цифри (втрати ворога –ред.), про які ми щойно казали...

Ми намагаємось і будемо намагатись цю цифру збільшувати. Збройні сили роблять все можливе й неможливе. Вірте нам".

Теми: війнаГенштаб
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