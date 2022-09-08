Благодійна організація продала бронежилети, куплені на пожертви – ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в.о. голові правління однієї з благодійних організацій, яка продала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців.

Джерело: Державне бюро розслідувань, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України столична благодійна організація оголосила збір 1 млн доларів США на потреби Збройних сил України. У своїх постах в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.

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Але після ввезення на митну територію України не менше 1 тисячі бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги, голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей.

Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. гривень військовим перед тим, як були викриті".

фото ДБР

Деталі: Керівник організації підозрюється у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі та під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

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У ДБР зазначили, що встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів.

Джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд "Наступний крок".

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