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Дітей та онуків Єлизавети II скликали до неї після повідомлень про погіршення стану здоров'я

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 17:30
Королева Єлизавета II, фото WPA Pool/Getty Images

Усі діти королеви Великої Британії Єлизавети II вже або перебувають в замку Балморал в Шотландії, або прямують туди.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

У монарха четверо дітей, вісім онуків і 12 правнуків. Її старший син принц Чарльзі їде до замку разом з дружиною Камілою. Принцеса Анна, друга дитина та єдина донька, за повідомленнями вже прибула до замку.

Принц Вільям, старший онук королеви, також перебуває в дорозі, але його дружина Кейт Мідлтон залишається у Віндзорі з дітьми.

Його брат принц Гаррі з дружиною Меган Маркл теж поїдуть до Шотландії, повідомив прессекретар пари.

Пара, яка зараз живе в США, останніми днями була у Британії. Зараз вони перебувають у Німеччині, щоб відзначити рік до проведення там Invictus Games – змагань для поранених військових ветеранів.

Як відомо, 96-річна Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.

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У вівторок королева зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який залишав свою посаду, перш ніж призначити нового прем'єр-міністра Ліз Трасс у Балморалі. Вперше за своє правління вона призначала главу уряду не в Букінгемському палаці.

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Теми: Велика Британія
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