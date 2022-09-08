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"Без потреби не виходьте з дому": жителів окупованих територій просять не давати свої дані росіянам

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 17:38

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій не передавати персональні дані окупантам.

Джерело: сайт ЦНС       

Деталі: Росіяни продовжують під різними приводами збирати персональні дані мешканців тимчасово окупованих територій.

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Наголошується, що паспортні дані мешканців є цінним ресурсом для ворога, адже дозволяють окупантам посилити контроль над місцевим населенням та полегшує процес роздачі паспортів та імітації легітимності "референдуму".

Саме тому росіяни активно блокують українські соцвиплати аби позбавити мешканців засобів існування й зробити залежними від російської адміністрації.

Зокрема 7 вересня в Мелітополі закрили останнє відділення "ПриватБанку". Натомість аби отримати російську допомогу – треба передати ворогу свої дані, або ще краще – мати російський паспорт.

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Мешканців ТОТ застерігають: будь-який окупаційний адміністративний центр під різними приводами збирає заяви з даними мешканців, які після внесення до бази викидають на смітники. Бо всі ці паперові заяви окупантам насправді не потрібні, їм треба лише дані.

Також збір даних проводяться на вулиці поліцаями, які зупиняють людей для "перевірок".

Центр національного спротиву закликає за можливості уникати передавання даних.

Дослівно: "Намагайтесь без нагальної необхідності не виходити з дому. Також не здійснювати адміністративні дії щодо перереєстрації майна чи інші необов’язкові дії для яких необхідно звернутись до окупаційної "адміністрації"".

Теми: окупація
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