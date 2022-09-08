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В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи, знищені квартири багатоповерхівки – мер

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 18:04
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи, знищені квартири багатоповерхівки – мер
Пошкоджений 8 вересня будинок у Новій Каховці, фото з Facebook Олега Батуріна

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунало кілька гучних вибухів, зруйновано квартири в багатоповерховому будинку.

Джерело: міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, перший заступник голови облради Юрій Соболевський у коментарі Суспільному

Деталі: Як пише видання, гучні вибухи пролунали близько 15:20 у четвер. Місцеві жителі повідомили про стовп диму, який підіймався у районі гаражного кооперативу "Мотор", та про вибух по вулиці Дружби.

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Як повідомив Суспільному міський голова Володимир Коваленко, за свідченням очевидців, на будинок упав уламок ракети.

Пряма мова Коваленка: "Про постраждалих поки невідомо. Потужна вибухова хвиля вибила всі вікна в будинку на цій стороні та позбивала гілки з дерев довкола, але пожежі не було.

 
Нова Каховка 8 вересня, фото з Facebook Олега Батуріна

Знищені квартири в цьому будинку, з першого по четвертий поверхи — їх наче розрізало уламком. Зараз людей небагато, і жертв не має бути. Але про це буде відомо пізніше".

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Більше деталей: Перший заступник голови облради Юрій Соболевський зазначив, що наразі всі обставини цієї події з'ясовують.

"На жаль, там могли бути постраждалі. Не зрозуміло, що саме це було, тому що немає підтвердження від наших ЗСУ, що вони працювали в тому районі. По містах наші не працюють, по цивільних цілях", — сказав Соболевський.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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