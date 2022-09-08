В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи, знищені квартири багатоповерхівки – мер

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунало кілька гучних вибухів, зруйновано квартири в багатоповерховому будинку.

Джерело: міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, перший заступник голови облради Юрій Соболевський у коментарі Суспільному

Деталі: Як пише видання, гучні вибухи пролунали близько 15:20 у четвер. Місцеві жителі повідомили про стовп диму, який підіймався у районі гаражного кооперативу "Мотор", та про вибух по вулиці Дружби.

Як повідомив Суспільному міський голова Володимир Коваленко, за свідченням очевидців, на будинок упав уламок ракети.

Пряма мова Коваленка: "Про постраждалих поки невідомо. Потужна вибухова хвиля вибила всі вікна в будинку на цій стороні та позбивала гілки з дерев довкола, але пожежі не було.

Нова Каховка 8 вересня, фото з Facebook Олега Батуріна

Знищені квартири в цьому будинку, з першого по четвертий поверхи — їх наче розрізало уламком. Зараз людей небагато, і жертв не має бути. Але про це буде відомо пізніше".

Більше деталей: Перший заступник голови облради Юрій Соболевський зазначив, що наразі всі обставини цієї події з'ясовують.

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"На жаль, там могли бути постраждалі. Не зрозуміло, що саме це було, тому що немає підтвердження від наших ЗСУ, що вони працювали в тому районі. По містах наші не працюють, по цивільних цілях", — сказав Соболевський.