Пентагон оприлюднив список зброї з нового пакету допомоги Україні у $675 млн

Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке увійде до нового пакету допомоги Україні вартістю $675 мільйонів.

Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону, пише "Європейська правда".

До нового пакету допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

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Пакет також передбачає:

Додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

1,5 млн набоїв до стрілецької зброї і понад 5000 протитанкових систем;

1000 одиниць 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

Додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 броньованих медичних автомобілів;

Прилади нічного бачення та інше польове встаткування.

Крім того, із $2 мільярдів, які Держдепартамент планує направити на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування, $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.

Як відомо, 8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.