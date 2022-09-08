Окупанти погрожують відібрати житло українців, які не повернуться до жовтня – Генштаб

ілюстративне фото: жінка у зруйнованому Маріуполі в серпні 2022 року, STRINGER/AFP via Getty Images

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти погрожують "націоналізувати" житло мешканців окупованих територій України, якщо власники не повернуться до 1 жовтня.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих "референдумів", окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.

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У разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати"".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що в результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне на Херсонщині збройні сили РФ посилили фільтраційні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий "вербувальний центр".

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