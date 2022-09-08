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Росія поколіннями платитиме високу ціну за війну в Україні - директор ЦРУ

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 18:46

Росія платитиме дуже високу ціну протягом тривалого часу через війну в Україні.

Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити в послужному списку війни - послужному списку Путіна - щось інше, крім провалу", - сказав Бернс.

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"Мало того, що було виявлено слабкість російських збройних сил, внаслідок цього буде завдано довгострокових збитків російській економіці та поколінням росіян. Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав він.

Директор ЦРУ також відзначив контрнаступ українських військових на півдні та у Харкові. "У північно-східній частині України я не став би недооцінювати можливості та мужність українців прямо зараз", — додав Бернс.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

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Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
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