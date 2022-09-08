Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

Сейму Латвії схвалив поправки до закону про Латвійську Православну церкву, які передбачають її самостійний і незалежний (автокефальний) статус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Цю ініціативу 5 вересня до парламенту подав президент Латвії Егілс Левітс. Сейм ухвалив документ за терміновою процедурою.

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроєкту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії.

Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив в анотації до законопроєкту президент.

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"Латвійська православна церква також була проінформована про підготовлений законопроєкт. Можу запевнити, що Латвійська Православна Церква та митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку Латвійської держави, яка юридично визнає автокефальний статус церкви", - йдеться у заяві президента.