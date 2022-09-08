Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 19:08
Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату
Російський патріарх Кирил, фото AFP via Getty Images

Сейму Латвії схвалив поправки до закону про Латвійську Православну церкву, які передбачають її самостійний і незалежний (автокефальний) статус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Цю ініціативу 5 вересня до парламенту подав президент Латвії Егілс Левітс. Сейм ухвалив документ за терміновою процедурою.

Реклама:

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроєкту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії.

Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

ВІДЕО ДНЯ

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив в анотації до законопроєкту президент.

"Латвійська православна церква також була проінформована про підготовлений законопроєкт. Можу запевнити, що Латвійська Православна Церква та митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку Латвійської держави, яка юридично визнає автокефальний статус церкви", - йдеться у заяві президента.

Теми: ЛатвіяцеркваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: