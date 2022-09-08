У поліції заявили про затримання кримінального авторитета, який допомагав окупантам

У поліції заявили про затримання в Чернівцях одеського кримінального авторитета, який підозрюється в допомозі окупантам.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, джерела УП в правоохоронних органах, сайт Нацполіції

Дослівно Білошицький: "Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях".

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Деталі: Представник поліції повідомив, що чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування.

Його виявили в середу патрульні на посту в Чернівецькій області. Підозрюваного передано відповідним службам.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, затриманий – уродженець РФ Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, якого раніше оголосили в розшук.

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Раніше в Нацполіції повідомляли, що цей чоловік за попередньою змовою з групою осіб створив злочинну організацію з міжрегіональними зв’язками, яка "діяла" на території міста Одеса та області. Члени організації вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

Також поліцейські з’ясували, що фігурант співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії для зміни меж території України.