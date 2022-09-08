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Зеленський провів нове засідання ставки головнокомандуючого

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 20:10
Зеленський провів нове засідання ставки головнокомандуючого
ФОТО TWITTER ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський 8 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У засіданні ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар РНБО Олексій Данілов і заступник керівника ОП Роман Машовець.

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У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

Повідомляється, що учасники засідання розглянули активні дії сил оборони зі звільнення територій України, тимчасово окупованих Росією, а також визначили подальші оперативні завдання.

Крім того, був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначені актуальні потреби війська.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійназброя
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