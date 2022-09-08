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Генсек НАТО: Війна в Україні наближається до поворотного моменту

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 20:19
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Україна та її прихильники зіткнуться із суворою зимою найближчими місяцями.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - сказав Столтенберг.

Він закликав громадськість у західних країнах зберігати віру в зусилля України та інших країн, заявивши, що війна перебуває у критичній точці, оскільки Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав генсек.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

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Теми: НАТОвійна
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