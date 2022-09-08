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Генсек НАТО: Війна в Україні наближається до поворотного моменту

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 20:19
Генсек НАТО: Війна в Україні наближається до поворотного моменту
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Україна та її прихильники зіткнуться із суворою зимою найближчими місяцями.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині, пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - сказав Столтенберг.

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Він закликав громадськість у західних країнах зберігати віру в зусилля України та інших країн, заявивши, що війна перебуває у критичній точці, оскільки Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав генсек.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

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Теми: НАТОвійна
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