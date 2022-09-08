Померла королева Єлизавета II

У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Букінгемського палацу.

Букінгемський палац підтвердив смерть королеви, не уточнивши причини.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Нагадаємо, в четвер удень британську королеву взяли під медичний нагляд через занепокоєння лікарів станом її здоров’я. Після цього всі діти й онуки Єлизавети II вирушили до замку Балморал у Шотландії, а британський суспільний мовник BBC змінив сітку мовлення.

В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.

У червні цього року королева Великої Британії стала другим за тривалістю правління монархом у світі. Попереду неї виявився лише Людовік XIV, який правив у Франції з 1643 по 1715 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Єлизавета II, коронована у 1953 році, у вересні 2015 року стала британським монархом, який правив найдовше, перевершивши свою прапрабабусю королеву Вікторію.

На початку червня 2022 року 96-річна королева відсвяткувала свій платиновий ювілей на троні чотирма днями парадів, вуличних вечірок та інших заходів, проведених по всій Великій Британії та Співдружності.

Читайте також: Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ