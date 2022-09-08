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ДСНС запускає нову систему інформування про надзвичайні ситуації

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 21:06
ілюстративне фото Pixabay

ДСНС запустила нову систему інформування про надзвичайні ситуації, вона запрацює в повну силу з листопада-грудня.

Джерело: ДСНС України

Пряма мова заступника голови ДСНС Романа Примуша: "7 вересня ми розпочали тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів. Вона працює шляхом передачі інформації через службові канали зв’язку мобільних операторів – використовуючи мережі мобільних операторів, їхні базові станції ми пересилаємо повідомлення абонентам, які знаходяться в зоні роботи мобільних станцій.

Найбільша перевага системи – сповіщення надходить за мінімального мобільного зв'язку. Також важливий елемент – миттєвість доставки повідомлень".

Деталі: Як повідомили в ДСНС, вже з листопада-грудня можна буде говорити про роботу системи в повну силу.

Налагодити роботу системи допомогли мобільні оператори – Vodafone, Life та Київстар. Також над запуском працювали Асоціація мобільних операторів, МВС України  та Мінцифри.

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Теми: ДСНСнадзвичайна подія
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