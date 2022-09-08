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Новий король Британії взяв ім’я Чарльза ІІІ

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 22:04
getty images

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час звернення до нації у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ оголосила, що новий король узяв собі ім’я Чарльза ІІІ (Charles III).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави – Його Величності королю Чарльзу ІІІ", – сказала Трасс.

УТОЧНЕННЯ. У початковій редакції новини була вирокистана "традиційна" версія написання монаршого імені Карл, що вживалася також щодо попередніх монархів Карла І та Карла ІІ (таку спершу використала також українська служба BBC). Згодом редакція "Європейської правди" ухвалила рішення використовувати ім'я короля, наближене до оригінального звучання - Чарльз ІІІ.

Під час звернення Трасс також назвала смерть королеви "величезним шоком для нації та світу" й назвала Єлизавету ІІ "каменем, на якому була побудована сучасна Британія", і "самим духом Великої Британії".

"Боже, бережи короля", – додала британська прем’єрка, відсилаючи до назви гімну Сполученого Королівства, який за правління Єлизавети ІІ називався "Боже, бережи королеву".

Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.

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Теми: Велика Британія
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