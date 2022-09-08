Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий король Британії взяв ім’я Чарльза ІІІ

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 22:04
Новий король Британії взяв ім’я Чарльза ІІІ
getty images

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час звернення до нації у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ оголосила, що новий король узяв собі ім’я Чарльза ІІІ (Charles III).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Королева Єлизавета залишила по собі величний спадок. Сьогодні, як і вже протягом понад тисячі років до того, корона переходить нашому новому монарху, новому главі держави – Його Величності королю Чарльзу ІІІ", – сказала Трасс.

Реклама:

УТОЧНЕННЯ. У початковій редакції новини була вирокистана "традиційна" версія написання монаршого імені Карл, що вживалася також щодо попередніх монархів Карла І та Карла ІІ (таку спершу використала також українська служба BBC). Згодом редакція "Європейської правди" ухвалила рішення використовувати ім'я короля, наближене до оригінального звучання - Чарльз ІІІ.

Під час звернення Трасс також назвала смерть королеви "величезним шоком для нації та світу" й назвала Єлизавету ІІ "каменем, на якому була побудована сучасна Британія", і "самим духом Великої Британії".

"Боже, бережи короля", – додала британська прем’єрка, відсилаючи до назви гімну Сполученого Королівства, який за правління Єлизавети ІІ називався "Боже, бережи королеву".

ВІДЕО ДНЯ

Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його дружина – 74-річна Камілла – отримає титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Як повідомлялося, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Велика Британія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: